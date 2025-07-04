Премьер Румынии высказался об отправке военных на Украину

Премьер Румынии Илие Боложан высказался об отправке военных его страны на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Antena 3.

По словам Боложана, его страна не собирается вступать в конфликт на Украине, поэтому румынские военные не будут отправлены в зону боевых действий. При этом политик согласился с тем, что Румынии необходимо нарастить военные расходы — как и другим странам восточной части НАТО.

«Правительство Румынии ни в коем случае не ставит вопрос о вступлении в войну, ни раньше, ни сейчас, оно не отправляет на войну наших молодых людей и детей», — заявил он.

Ранее лидер николаевского подполья заявил, что Украина может готовить интервенцию в Одессу с территории Румынии.