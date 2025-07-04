Пока вы не уснули: кто остановил поставки оружия США Киеву и гибель вице-президента «Транснефти»

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Назван инициатор остановки поставок оружия США на Украину

Министр обороны США Пит Хегсет в одностороннем порядке распорядился приостановить поставки вооружений Украине, сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех помощников-конгрессменов и бывшего американского чиновника.

«Приостановка поставок военной помощи на Украину была односторонним шагом министра обороны Пита Хегсета», — поделились подробностями авторы публикации.

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Тело вице-президента «Транснефти» нашли под окнами его квартиры в Москве

© Максим Слуцкий/фотохост-агентство ТАСС

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов скончался в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, тело Бадалова обнаружили сегодня утром под окнами его квартиры на Рублевском шоссе. На месте происшествия работают следователи.

Андрей Бадалов занял пост вице-президента «Транснефти» в 2021 году. В компании он занимался вопросами цифровой трансформации, информационных технологии и автоматизации деятельности.

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У экс-министра обороны Украины прошли обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины 3 июля провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, в ходе обыска у экс-министра «нашли левый телефон и еще что-то». Еще один собеседник украинских СМИ предположил, что обыск связан с делом о закупке продуктов для армии по завышенным ценам. По словам этого источника, у Резникова также изъяли «ряд значимых документов».

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В Риме прогремел мощный взрыв

© Соцсети

Мощный взрыв на произошел на заправке в Риме. В результате ранения получили несколько человек, сообщает Baza со ссылкой на местные СМИ.

Среди пострадавших – сотрудники полиции и пожарные. На одной из видеозаписей, сделанных на месте происшествия, можно заметить клубы дыма, а затем — огненный шар, который, судя по кадрам, поднимается на десятки метров в высоту.

По данным газеты Fanpage, число пострадавших от взрыва на автозаправочной станции составляет 21 человек.

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Алиев рассказал о великом возвращении азербайджанцев

Вынужденно перемещенные азербайджанцы вернулись уже в 16 населенных пунктов в Нагорном Карабахе и Восточном Зангезуре. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«Реализуется программа "Великое возвращение". На сегодняшний день мы обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сел», — рассказал он.

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Сикорский отреагировал на повреждение здания посольства Польши в Киеве

Главы МИД Польши Радослав Сикорский заявил о том, что в результате российских ударов по Киеву якобы было повреждено здание консульского отдела посольства. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Сикорского, он поговорил с послом на Украине Петром Лукасевичем и выяснил, что «все живы и здоровы». При этом каких-либо доказательств повреждения здания министр не привел.

«Украине срочно нужны средства ПВО», - написал Сикорский в социальной сети Х.

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Установлена личность женщины, подорвавшей бывшего мэра Луганска

Взрыв, в результате которого погиб бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, совершила 36-летняя Алена Ч. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, взрывчатка находилась у женщины в рюкзаке. Она принесла его к зданию на улице Тараса Шевченко. Самодельное взрывное устройство (СВУ) было активировано в дистанционном режиме.

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Зеленский отреагировал на мощные удары по Киеву

В ночь с четверга на пятницу Украина столкнулась с одним из крупнейших воздушных ударов. Об этом заявил Владимир Зеленский в социальных сетях.

По словам Зеленского, российская армия нанесла удары по целям на Украине, включая Киев и другие регионы. Власти страны ранее проинформировали о массированных атаках с применением ракет и беспилотников.

СМИ писали, что по Киеву и его окрестностям было выпущено около двенадцати баллистических ракет, запущенных из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В результате были поражены производственные объекты, а также, по некоторым данным, территория авиабазы в Василькове.

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Макрон высказался о дискуссиях с Россией по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об отсутствии прогресса в обсуждении с Россией урегулирования украинского конфликта.

Комментируя в эфире телеканала BFMTV недавний телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, он отметил, что "по Украине между Парижем и Москвой сохраняются разногласия".

"Я не могу сказать, что был какой-то прогресс в обсуждениях, поскольку сначала необходимо добиться заключения соглашения о прекращении огня и возобновления переговоров", - сказал Макрон.

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В Краснодаре прозвучал взрыв

В Краснодаре на территории Кубанского государственного технологического университета взорвался автомобиль. Об этом сообщает Shot.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошел, вероятно, из-за разгерметизации газового баллона, установленного в машине, говорится в публикации.

«Взрыв в Краснодаре. На территории Кубанского государственного технологического университета рванул автомобиль», — отмечается в сообщении Telegram-канала «ЧП Краснодара и края».

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