Президент Румынии перестал отвечать на звонки граждан

Президент Румынии Никушор Дан, обещавший сохранить номер телефона для связи с гражданами после избрания, перестал отвечать на звонки. Во время предвыборной кампании Дан призывал румын звонить ему в WhatsApp для обсуждения проблем, сообщает румынский портал Gandul.

В настоящее время при попытке дозвониться абонент слышит автоответчик, сообщающий о переполненной голосовой почте. Журналисты связывают это с планами правительства по повышению ставки НДС до 21%, несмотря на предвыборные заверения Дана о том, что этого не произойдет.

Портал предполагает, что премьер-министр Илие Боложан больше заинтересован в сокращении дефицита бюджета, чем в выполнении предвыборных обещаний президента. Кабмин Румынии 4 июля рассматривает новый пакет мер для исправления экономической ситуации в республике. Премьер Боложан в до этого предупредил, что одной из подобных мер станет повышение НДС.

Никушор Дан одержал победу на выборах президента Румынии, прошедших 18 мая. Во втором туре голосования он сумел опередить лидера ультраправой партии Симиона, который сразу признал свое поражение. Дан известен своей поддержкой интеграции в Европейский Союз и НАТО, а также дальнейшего оказания помощи Украине.