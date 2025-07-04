У экс-министра обороны Украины прошли обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины 3 июля провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, в ходе обыска у экс-министра «нашли левый телефон и еще что-то». Еще один собеседник украинских СМИ предположил, что обыск связан с делом о закупке продуктов для армии по завышенным ценам. По словам этого источника, у Резникова также изъяли «ряд значимых документов».

Резников ушел в отставку с поста министра обороны Украины в сентябре 2023 года. СМИ писали, что отставка была связана с коррупционными скандалами в армии. Увольнение произошло после скандала вокруг закупок Министерством обороны Украины военных курток. Украинские журналисты рассказали, что вещи были закуплены по цене в три раза выше и что вместо зимних курток были заказаны летние.

Украинские власти объяснили увольнение Резникова тем, что Минобороны «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».