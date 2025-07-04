Президент Польши рассказал о разногласиях с Трампом по Украине

Между Варшавой и Вашингтоном возникают разногласия по украинской тематике, в частности по вопросу вступления Украины в НАТО.

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Об этом заявил действующий президент Польши Анджей Дуда, его слова передает издание Onet.

«Да, иногда у нас с США расходятся интересы по конкретным вопросам. Конечно, иногда у нас другая точка зрения. То же самое, что сегодня с Украиной», — сказал политик.

Дуда подчеркнул, что, по его мнению, членство Украины в НАТО отвечает интересам Польши, даже если с американской стороны, в частности у президента США Дональда Трампа, могут быть иные взгляды, продиктованные национальными приоритетами США.

Трамп высказался о военной помощи Украине

Ранее Дуда, покидающий свой пост, посоветовал властям Украины проявить терпение во время передачи власти его преемнику Навроцкому.