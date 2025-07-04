Президент Польши рассказал о разногласиях с Трампом по Украине
Между Варшавой и Вашингтоном возникают разногласия по украинской тематике, в частности по вопросу вступления Украины в НАТО.
Об этом заявил действующий президент Польши Анджей Дуда, его слова передает издание Onet.
«Да, иногда у нас с США расходятся интересы по конкретным вопросам. Конечно, иногда у нас другая точка зрения. То же самое, что сегодня с Украиной», — сказал политик.
Дуда подчеркнул, что, по его мнению, членство Украины в НАТО отвечает интересам Польши, даже если с американской стороны, в частности у президента США Дональда Трампа, могут быть иные взгляды, продиктованные национальными приоритетами США.
Трамп высказался о военной помощи Украине
Ранее Дуда, покидающий свой пост, посоветовал властям Украины проявить терпение во время передачи власти его преемнику Навроцкому.
«Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», — сказал политик.