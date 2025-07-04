Взвешенный подход при анализе национальных вопросов продолжает проявлять 67-летний президент Эстонии Алар Карис, избранный главой прибалтийской республики четыре года назад. Он решительно отвергает идею о том, что русский язык - это "язык врага", выражая сожаление, что язык и культуру часто путают с политикой.

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В интервью новостному порталу DELFI.ее президент Эстонии Алар Карис напомнил в этой связи о своем обещании общаться с русскоязычными жителями на их родном языке. Правда, признался он на этот раз, его русский язык немного "заржавел" из-за редкой практики. Тем не менее он готов использовать его. "Если человек не говорит по-эстонски, нужно использовать все возможности, чтобы понять друг друга, - порой даже на языке жестов", - уточнил президент, подчеркивая свой прагматический подход к аналогичным ситуациям.

Словом, опыт, приобретенный политиком в научном сообществе и годы руководства университетом на его малой родине в Тарту, по мнению местных аналитиков, стимулируют его выступать за сбалансированный подход к культурной интеграции и языковому разнообразию.

"Оставим в покое культуру - книги, литературу, театр, кино. Они не враги", - твердо подчеркнул глава полуторамиллионной страны, выступив против запретов на культурные проявления только из-за их связи с русским языком. Интеграция в эстонское общество, пояснил он свою принципиальную позицию, требует изучения государственного языка, но игнорировать родной язык человека несправедливо.

Что же касается статуса русского языка, то Карис дал понять, что он находится на одном уровне с другими языками меньшинств, напомнив, что Таллин с начала XX века предоставляет культурную и языковую автономию различным сообществам, продолжая традицию инклюзивности.

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Правда, еще два года назад Управление Верховного комиссара ООН по правам человека распространило заявление, в котором шла речь и о серьезном ограничении возможностей получения образования на русском языке в Эстонии, что противоречит международным договорам по правам человека. Спецдокладчики тогда выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". И уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее высказывала свою обеспокоенность тем, что русскоязычным детям в странах Балтии отказано в возможности обучаться в школах на родном языке.