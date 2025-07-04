Глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете профессор Алессандро Орсини назвал четыре роковые ошибки Владимира Зеленского в своей статье для IL Fatto Quotidiano.

© Московский Комсомолец

Эксперт считает первой ошибкой Зеленского то, что он стал президентом, не имея никакого представления о международной политике.

Кроме этого, Зеленский не учел, что внешняя политика США часто меняется в зависимости от того, кто является хозяином Белого дома.

Также Орсини указал, что Зеленский не принял в расчет военную мощь России, ее международные связи и сотрудничество с Китаем.

Зеленский отреагировал на мощные удары по Киеву

И, наконец, четвертая ошибка заключается в том, что Зеленский поверил в заверения НАТО о возможности изолировать Россию, что на самом деле не случилось.