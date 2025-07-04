В Германии набирают обороты дебаты о возобновлении поставок дешевых российских нефти и газа, пишет Politico. Политики обсуждают возрождение трубопроводов «Северный поток», хотя канцлер Фридрих Мерц и выступает против этого.

Politico рассказало о городе Шведт, процветание которого зависит от «частично принадлежащего русским» нефтеперерабатывающего завода. Огромный завод обеспечивает пропитание примерно пятой части из 30 тысяч жителей города.

В конце 2022 года завод лишился стабильных российских поставок, так как против трубопровода «Дружба» были введены санкции. В течение следующих двух лет под угрозой может оказаться до тысячи рабочих мест предприятия.

Politico отмечает, что завод еще не восстановился, и мэр города Аннекатрин Хоппе призывает Берлин к действию - даже если это означает возвращение российской нефти.

«Всем нам здесь, в Шведте, так трудно принять эту новую экономическую реальность», - заявила Хоппе, подчеркнув, что у города традиционно были хорошие отношения с Россией.

По версии Politico, призывы Хоппе отражают назревающую дилемму. По всей Европе «бурлящий хор» лидеров бизнеса и политиков призывает правительства пересмотреть жесткие позиции в отношении Москвы, в то время как переговоры о прекращении огня на Украине не продвигаются, а экономическая тревога растет.

На пути пересмотра санкций стоит множество юридических и политических препятствий. Чиновники в Берлине и Брюсселе возводят новые стены и продвигают новые планы по прекращению поставок из РФ навсегда. Но этот запал не обязательно сохранится, если политические настроения в ЕС изменятся, боевые действия прекратятся, а испытывающие трудности отрасли начнут требовать доступа к более дешевой российской энергии, подчеркивает Politico.

Британский специалист по России и энергетическим исследованиям Джонатан Стерн заявил, что впервые за несколько лет возможность возобновления или увеличения поставок из РФ снова кажется возможной.

Правые силы блока давно призывают к возобновлению поставок из Москвы. Но теперь основные политики, включая министра энергетики Италии и чиновников из правящей правоцентристской партии Германии, также отказываются исключать такой сценарий.

Названы причины падения цен на нефть

При поддержке двух дружественных России партий - «Альянса Сары Вагенкнехт» и «Альтернативы для Германии» - лидеры немецких центристских правительств от Бранденбурга до Саксонии и Тюрингии «осторожно поддерживают возвращение России», рассказал политолог Штефан Майстер.

На востоке страны, по его словам, «очень дружелюбно настроенное к России общество». Политолог подчеркнул, что невозможно полноценно проводить политику, идущую вразрез с этими настроениями.

За закрытыми дверями сторонники санкций против России опасаются, что резкий поворот Германии может спровоцировать эффект домино. Три дипломата ЕС обеспокоены, что Италия, Австрия, Болгария и Чехия последуют примеру Германии, если та выступит за возобновление поставок из России.