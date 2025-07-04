Блэкаут случился в одной из европейских стран

В Чехии зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Оно затронуло, в частности, Прагу, сообщает местная газета Deník, передает «Коммерсант».

Чешский оператор ČEPS указал на отсутствие напряжения на ряде участков электросети. Ситуация коснулась также Центральной Богемии (района Усти-над-Лабем) и других областей. ČEPS все еще пытается установить причину масштабного сбоя в работе систем, проводя тщательную проверку всех компонентов.

Пожарные службы отмечают, что они перегружены из-за большого количества вызовов от людей, которые оказались в лифтах в высотных зданиях.

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В то же время компания Pražská energetika сообщила, что причиной отключения электроэнергии в Праге стала поломка на одной из подстанций ČEPS в Ходове. Однако аэропорт Праги не пострадал от этой ситуации.