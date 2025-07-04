Обзор иноСМИ: «отступление Трампа» и закулисье ссоры Баку с Москвой

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники

«Трамп отступает, Путин продвигается»

Пока глава США Дональд Трамп отступает на Украине, президент России Владимир Путин продвигается, пишет The Wall Street Journal. Москва усиливает свои наземные и воздушные кампании, подчеркивает газета. На фоне продвижения российских войск решение США прекратить поставки некоторых видов оружия ВСУ дает значительный импульс усилиям Москвы по ослаблению западной поддержки Украины, отмечает WSJ.

По версии газеты, стратегия Путина направлена ​​на то, чтобы сломить способности и волю Украины к боевым действиям. В статье отмечается, что новой задачей ВС РФ стало создание буферной зоны в Сумской области. Как утверждает газета, на каждого украинского военного на сумском направлении у России приходится «примерно три солдата». Операции России в Сумской области «еще больше растянули скудные силы Украины», подчеркивает WSJ.

Ссора Москвы и Баку как часть «турецко-американской игры за власть»

Автор словацкого издания Slovo Эндриу Корыбко заявил, что Турция хочет ускорить свой рост в качестве евразийской державы вдоль всей южной границы России таким образом, чтобы это соответствовало американским стратегическим интересам. По версии автора, именно с этим может быть связан конфликт России и Азербайджана. До недавнего времени российско-азербайджанские отношения развивались в очень позитивном ключе, в соответствии с пактом о стратегическом партнерстве, который был подписан в 2022 году. Соглашение последовало за посреднической ролью России в прекращении второй карабахской войны в ноябре 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин посетил Баку в августе прошлого года. Позже состоялся визит главы Азербайджана Ильхама Алиева в Москву. В то же время администрация экс-президента США Джо Байдена стремилась использовать поражение Армении в карабахском конфликте, чтобы более радикально настроить Ереван против России и превратить Армению в совместный франко-американский протекторат. Однако администрация Дональда Трампа, похоже, пересматривает этот подход и может даже согласиться на то, чтобы Армения стала азербайджано-турецким протекторатом. Этот сценарий может значительно ускорить подъем Турции как евразийской державы, особенно если это приведет к расширению ее влияния (в частности, военного) в Центральной Азии. По версии автора статьи, идеальным сценарием для России является возвращение Армении к традиционному союзническому статусу.

«Станет ли БРИКС могущественнее G7?»

На этих выходных впервые состоится встреча стран БРИКС+ в расширенном составе. Теперь группа представляет половину населения мира, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Газета отмечает, что еще до избрания Дональда Трампа президентом США однополярный мировой порядок давал сбои. Эта тенденция сейчас резко ускоряется, поскольку Америка при Трампе демонтирует мировые институты и правила, в формировании которых сами американцы сыграли ключевую роль. Старые альянсы вроде НАТО, а также тесные торговые соглашения с Канадой и Мексикой, подвергаются сомнению. G7, группа из семи стран, представляющая интересы Запада, похоже, всё больше парализована. По версии FAZ, существует даже риск раскола G7.

В то же время тарифы, введенные Трампом 2 апреля, поставили под вопрос статус США как безопасного убежища для инвесторов. Более того, статус доллара как резервной валюты колеблется. Это сочетание факторов ускоряет переход к многополярному мировому порядку. Альянс БРИКС+ может использовать свою независимость от США и свою роль представителя Глобального Юга, чтобы заполнить вакуум власти. Однако внутри группы БРИКС+ отмечается неоднородность. Особое значение имеет напряженность между двумя крупными государствами-членами, Индией и Китаем. Китай находится на стороне Пакистана и поддерживает страну оружием. Участие Индии в саммите G7 в Канаде показало, что она не позволит себе стратегически привязаться к БРИКС+, где доминирует Китай. На фоне этого остается неясным, насколько сплоченно может действовать альянс, подчеркивает FAZ.

«Отчет Обамы о сговоре Трампа с РФ был фейком с самого начала»

Газета New York Post рассказала о новом «сенсационном» материале ЦРУ, в котором критикуются оценки администрации Барака Обамы в отношении «российского вмешательства» в выборы 2016 года. В ЦРУ считают, что оценки были намеренно искажены тогдашним директором ЦРУ Джоном Бреннаном, директором ФБР Джеймсом Коми и главой Национальной разведки Джеймсом Клэппером, которые «чрезмерно участвовали» в составлении доклада и «поторопились с его завершением». Кроме того, решение Бреннана включить в доклад дискредитированное досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила, несмотря на возражения ведущих экспертов ЦРУ по России, «подорвало доверие» к оценке.

Стил, работавший на предвыборный штаб Хиллари Клинтон, утверждал, что Россия располагает материалами сексуального характера, компрометирующими Трампа. Новый обзор ЦРУ показал, что 6 декабря 2016 года, за шесть недель до окончания своего президентства, Обама распорядился провести оценку, в результате которой был сделан вывод о «стремлении» России помочь Трампу победить на выборах. В обзоре отмечается, что утечки в СМИ могли повлиять на аналитиков, заставив их согласиться с ложной версией о сговоре Трампа и России. В обзоре ЦРУ также говорится, что «отступления от стандартной процедуры не только ограничили возможности для координации и тщательного анализа <…>, но и привели к полному исключению ключевых разведывательных служб из процесса». По мнению ЦРУ, аналитики работали в условиях «жестких ограничений по времени, ограниченного обмена информацией и повышенного контроля со стороны высшего руководства».

«Путин сказал Трампу, что не отступит от своих целей на Украине»

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом заявил, что Москва не отступит от своих целей на Украине, пишет британский таблоид Daily Mail. В то же время Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в ходе беседы Трамп поднял вопрос о скорейшем прекращении конфликта. Путин, в свою очередь, заявил, что Москва по-прежнему сосредоточена на устранении коренных причин конфликта.