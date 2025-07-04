200 тысяч бойцов к оружию: Германия возвращается к призывной системе

Германия собирается ввести шестимесячную добровольную службу в армии, чтобы увеличить количество резервистов и укрепить обороноспособность страны. Как сообщает «Лента.ру», об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Отмечается, что новая программа будет предусматривать обучение новобранцев в течение шести месяцев простым задачам, вроде несения караула. Таким образом Берлин планирует удвоить число резервистов — со 100 тысяч до 200 тысяч человек. Служба будет добровольной, но власти допускают призыв, если желающих будет недостаточно.

Как пишет FT, немецкие компании опасаются, что после введения воинской службы они столкнутся с еще большим дефицитом кадров. Эксперты считают, что армия будет серьезным конкурентам работодателям.

«Возвращение к какой-то форме призыва, как и стремление привлечь больше гражданских лиц к службе в качестве резервистов, еще больше осложнит работу компаний, которые пытаются нанять квалифицированных работников в условиях напряженности на рынка труда», — отмечает издание.

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В июне СМИ сообщали, что власти ФРГ собираются ввести обязательную военную службу в том случае, если потребности бундесвера не будут удовлетворены достаточным количеством добровольцев. Депутат бундестага Томас Эрндль заявлял, что это особенно важно в «свете новых планов НАТО».