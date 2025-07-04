Представитель Франции в Совбезе ООН может начать вести себя подобающим образом после разговора президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном, написал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в статье для Sonar21.

"Путин и Макрон обсудили свои роли в Совете Безопасности ООН. Основываясь на собственном опыте, который я получил в апреле 2024 года, могу без оговорок заявить, что французский представитель (В Совбезе ООН) — полный придурок", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Обсуждение конструктивной роли СБ ООН лидерами РФ и Франции может привести к тому, что французский представитель все-таки начнет вести себя как настоящий дипломат, резюмировал Джонсон.

1 июля стало известно, что президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, конфронтацию между Ираном и Израилем, а также удары Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам. Подчеркивалось, что лидеры Франции и РФ условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ближневосточной ситуации.