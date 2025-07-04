Грузия обвинила украинских политиков в «ударе ножом в спину»

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил украинских политиков в «предательстве» и «ударе ножом в спину» за антигрузинские позиции в международных организациях, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На пресс-конференции 4 июля председатель парламента Грузии, комментируя дезинформационные заявления украинской делегации против Грузии на ПА ОБСЕ в Португалии, сказал, что «на фоне поддержки народа Украины со стороны Грузии это фактически удар ножом в спину нашему обществу».

«Просто тяжело смотреть на постыдное поведение украинской политической элиты по отношению к Грузии», – сказал он.

По словам Шалвы Папуашвили, «несмотря на то, что Украина находится в войне, она находит время, чтобы подрывать интересы народа Грузии».

«Война закончится, и украинской политической элите по отношению к Грузии придется много оправдываться. Так они отвечают на нашу поддержку более чем 600 международных проукраинских резолюций? На поддержку Украины в Гааге?», – сказал он. «На всех форумах, в ПА ОБСЕ, в ПАСЕ, украинские делегации ведут себя недостойно, пытаются навредить нам. Они предают и интересы народа Украины, так как мы приняли тысячи беженцев, украинские дети здесь обучаются на родном языке», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

В ПА ОБСЕ делегация Украины была соавтором резолюции с критикой Грузии.

Ранее Грузия обвинила Украину и Литву во лжи в ПА ОБСЕ.