Зеленский заявил о крупнейшем ночном ударе ВС России по целям Украины

Владимир Зеленский в социальных сетях сообщил, что в ночь на пятницу по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

Зеленский охарактеризовал атаку как одну из самых масштабных за последнее время и подчеркнул, что под удар попали объекты в Киеве и других регионах, передает RT.

Украинские власти ранее заявляли о массированных атаках с применением ракет и беспилотников.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате ударов в Киевской области системы ПВО оказались перегружены на фоне поражения складов, логистических центров и объектов с топливом. В пятницу 4 июля небо над Киевом оказалось затянуто дымом из-за пожаров, жители украинской столицы жаловались не невозможность дышать.