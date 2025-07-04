Решение шефа Пентагона Пита Хегсета прекратить поставки некоторых вооружений Украине вызвало возмущение среди американских конгрессменов. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам источника издания, решение Хегсета вызвало «гнев республиканцев» и «неразбериху на Капитолийском холме».

Зеленский отреагировал на мощные удары по Киеву

Президент США Дональд Трамп 4 июля заявил о продолжении оказания помощи Украине.

Ранее газета Bild сообщила, что Германия ищет способ компенсировать приостановку США поставок оружия на Украину.