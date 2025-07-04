WP: решение главы Пентагона по Украине возмутило Конгресс
Решение шефа Пентагона Пита Хегсета прекратить поставки некоторых вооружений Украине вызвало возмущение среди американских конгрессменов. Об этом сообщает The Washington Post.
По словам источника издания, решение Хегсета вызвало «гнев республиканцев» и «неразбериху на Капитолийском холме».
Зеленский отреагировал на мощные удары по Киеву
Президент США Дональд Трамп 4 июля заявил о продолжении оказания помощи Украине.
Ранее газета Bild сообщила, что Германия ищет способ компенсировать приостановку США поставок оружия на Украину.