Премьер Грузии Кобахидзе предложил США начать взаимовыгодное сотрудничество

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Власти Грузии предложили США разработать взаимовыгодную «дорожную карту», чтобы наладить испортившиеся при прошлой администрации Белого дома отношения.

В Грузии предложили США разработать взаимовыгодную «дорожную карту»
© РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Мы сделали шаг со своей стороны, отчетливо заявив, что готовы возобновить стратегическое партнерство с США с чистого лица. <...> Более того, мы готовы сесть и расписать конкретную «дорожную карту» этого стратегического партнерства, отразив в ней взаимную выгоду», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он добавил, что Грузия терпеливо ждет от Вашингтона встречных шагов.

В мае генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что США должны быть другом и партнером Грузии, а не повелителем.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отмечал, что Белый дом привержен укреплению мирных и плодотворных отношений с грузинским правительством.