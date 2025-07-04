Трамп ошеломил иностранных туристов новым налогом

Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в соответствии со своей программой "Америка прежде всего" увеличил плату за вход в национальные парки США с помощью налога для иностранных граждан, в то же время снизив расходы для американских граждан.

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Дополнительный доход, полученный за счет более высоких сборов с иностранных туристов, позволит привлечь сотни миллионов долларов на проекты по сохранению и отложенному техническому обслуживанию национальных парков, говорится в заявлении Белого дома.

Трамп рассказал об этих изменениях на своем бурном митинге на ярмарке штата Айова в четверг, который должен был стать вступлением к празднованию 250-летия Америки.

"Чтобы финансировать улучшения в системе парков, я только что подписал распоряжение о повышении платы за вход для иностранных туристов при сохранении низких цен для американцев, - сказал он. – Национальные парки будут в первую очередь посвящены Америке".

Исполнительный приказ предписывает Департаменту внутренних дел, головному учреждению Службы парков, увеличить плату за вход для посетителей парка из-за рубежа, но не уточняет, на сколько и когда тарифы вступят в силу, отмечает Daily Mail.

Документ также предписывает Службе парков обеспечить, чтобы жители США получали приоритетный доступ к любой из своих систем выдачи разрешений или бронирования по сравнению с иностранными посетителями.

"Политика моей администрации заключается в том, чтобы сохранить эти возможности для американских семей в будущих поколениях путем увеличения платы за въезд для иностранных туристов, повышения ценовой доступности для жителей Соединенных Штатов и расширения возможностей наслаждаться великолепными национальными сокровищами Америки", - написал Трамп.

Трамп также отозвал меморандум Барака Обамы от 2017 года, который способствовал разнообразию в службе парков.

В настоящее время граждане США фактически платят больше, чем иностранные туристы, за посещение живописных природных чудес и исторических достопримечательностей страны, потому что их входные билеты и часть налогов в долларах США покрывают расходы на национальные парки, говорится в заявлении.

Исполнительный указ был издан в связи с тем, что администрация Трампа предложила сократить бюджет Службы парков более чем на 1 миллиард долларов в 2026 финансовом году, что будет означать сокращение более чем на треть бюджета агентства по сравнению с предыдущим годом.

Сокращение штата федеральной администрацией уже привело к обострению проблемы нехватки персонала в национальных парках по всей стране.

Это было одно из заявлений Трампа, когда он совершал круг почета после того, как Конгресс принял его "Большой красивый законопроект" в четверг вечером в Айове, где он пообещал устроить большой красивый день рождения Соединенным Штатам, отмечает Daily Mail.

Через год, начиная с пятницы, Соединенным Штатам исполнится 250 лет, и визит Трампа в выставочный центр штата Айова положил начало празднованию "250-летия Америки", мероприятия которого запланированы на весь год вплоть до 4 июля 2026 года.

Ранее в четверг президент одержал свою самую крупную победу за время своего второго президентского срока, когда Палата представителей, контролируемая Республиканской партией, приняла масштабный законодательный пакет, включающий основные пункты повестки дня Трампа.

Президент подпишет законопроект около 17:00 по восточному времени в пятницу, на фоне праздничных мероприятий в Белом доме, посвященных Четвертому июля, включая полеты бомбардировщиков B-2, которые использовались при недавнем воздушном ударе по Ирану.