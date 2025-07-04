Экс-генсек ОБСЕ оценил переговоры России и Украины

Прямым переговорам между Россией и Украиной не хватает структурированности и согласованной обеими сторонами четкой повестки. Об этом заявил РБК исполнительный директор Женевского центра политики безопасности, экс-генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

По его словам, сейчас наблюдаются «политические импульсы, которые заставили стороны снова говорить друг с другом», но необходимо структурировать переговорный процесс.

«К настоящему моменту было несколько обменов пленными, и это позитивно - я бы не стал это недооценивать. Но чего мы не наблюдаем, так это структурированного переговорного процесса, как в 2022 году», - пояснил Гремингер на полях XI научно-экспертного международного форума «Примаковские чтения».

Он обратил внимание на то, что три года назад переговоры завершились из-за того, что «стороны пришли к выводу, что они все еще могут улучшить свои позиции на поле боя». Но сейчас сторонам нужно признать, «что конфликт созрел для урегулирования» и сосредоточиться на двух принципиальных вопросах: условиях прекращения огня и общих принципах достижения мира.

«Лучший способ - договориться о повестке переговоров, которая касалась бы обоих вопросов: прекращения огня и рамок принципов урегулирования. Затем вы можете договориться о временном прекращении огня и продлить его в зависимости от прогресса переговоров о принципах. (…) Но прежде всего нужна повестка дня переговоров, и немного удивительно, что не было соглашения о такой повестке», - заметил он.

Напомним, что в марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров и в ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако переговорный процесс в итоге был прерван по инициативе Киева. В ноябре 2023 года Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причиной срыва переговоров то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».

Возобновлены прямые переговоры были только в мае 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина. В ходе двух раундов Россия и Украина договорились об обмене пленными и представили меморандумы, в которых изложены условия урегулирования. При этом Владимир Зеленский заявил, что украинские власти считают российский меморандум по урегулированию конфликта ультиматумом и «не воспринимают его всерьез». Он также назвал «бессодержательным» продолжение дипломатических встреч в Стамбуле «на уровне, который не решает ничего».