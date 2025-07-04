Бывший генсек ОБСЕ оценил переговоры России и Украины

Переговорам между Россией и Украиной не хватает структуры и согласованной повестки, что затрудняет прогресс.

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Об этом заявил бывший генсек ОБСЕ и исполнительный директор Центра Женевской политики безопасности Томас Гремингер, передает РБК.

«Необходимо, чтобы стороны снова вели переговоры в рамках структурированного переговорного процесса. Именно этого сейчас не хватает. Мы наблюдаем политические импульсы, которые заставили Киев и Москву снова говорить друг с другом, было несколько обменов пленными, и это позитивно — я бы не стал это недооценивать», — сказал он.

По словам Гремингера, переговоры, которые проходили между делегациями в 2022 году, были более структурированными, чем текущие контакты двух сторон.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает, что сроки проведения нового раунда переговоров с Киевом согласуют в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что процесс утверждения даты новой встречи делегаций является взаимным.