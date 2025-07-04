Орбан назвал новую угрозу со стороны Украины

Украинские спецслужбы активно пытаются повлиять на парламентские выборы 2026 года в Венгрии, чтобы привести к власти проукраинское правительство, одобряющее вступление страны в Европейский союз (ЕС).

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Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Разработан целый план по созданию еще одной большой партии в Венгрии, и такой, которая должна обязательно выиграть выборы (...). На Украине приходят к осознанию, что важнейшей повесткой для Европы в ближайшие 10 лет будет вопрос войны и мира, то есть примут ли воюющую страну в ЕС или нет. Поэтому они постоянно проводят акции спецслужб в нашей стране», — рассказал политик.

Орбан также указал на то, что «активная деятельность» спецслужб Украины происходит не только среди политиков, но и среди организаций, лидеров общественного мнения и СМИ «на постоянной основе».

Орбан рассказал о причинах нападений властей Украины на Венгрию

Ранее Орбан заявил, что процедура вступления Украины в ЕС приостановлена на саммите в Брюсселе, потому что нападки страны на Венгрию только усилились. По его словам, в Будапеште не хотят, чтобы «европейская экономика, включая венгерскую, была разрушена», поэтому процесс евроинтеграции Киева и был заблокирован.