В Японии призвали решить проблему Курильских островов, еще пока живы их бывшие жители, сообщает Mainichi. Читатели считают это популистским ходом политиков, так как острова никогда не вернутся Японии, передают «ИноСМИ».

Мунэо Судзуки, опальный кандидат Либерально-демократической партии (ЛДП), возвращается на выборы. 77-летний политик, известный своими связями с Россией и участием в поиске компромисса по Южно-Курильским островам (в Японии их называют Северными территориями), баллотируется по системе пропорционального представительства.

Предвыборная кампания перед выборами в верхнюю палату парламента началась в четверг, 3 июля. Судзуки начал ее на мысе Носаппу на Хоккайдо, откуда виден спорный регион. Он заявил, что с окончания Второй мировой войны прошло 80 лет, но вопрос принадлежности Южных Курил до сих пор не решен. Судзуки подчеркнул, что он планирует «что-то сделать с этим, пока бывшие жители островов живы и здоровы». Затем он выступил в Кусиро, а также планирует поездку на Окинаву. Он покинул ЛДП в 2002 году после обвинений в коррупции и вернулся в партию в 2025 году.

Портал приводит комментарии пользователей Yahoo на тему Курильских островов. По словам одного из них, большинство жителей Хоккайдо уже отказались от идеи вернуть острова. Он заявил, что на западных картах они принадлежат России. Как утверждает пользователь, проблема волнует только японцев, «Россия уверена в своем праве на них». Он также добавил, что политики используют этот вопрос для сбора голосов.

«Все политические партии Японии козыряют решением проблемы территориальной принадлежности Южно-Курильских островов и проблемы с гражданами, похищенными северокорейскими спецслужбами. Каждый раз одна и та же история», — заявил пользователь с ником Bit.

Ранее сообщалось, что один из муниципальных депутатов японского города Хакодатэ устроил скандал из-за «ошибки» на карте страны, размещенной на сайте для поиска работы. На карте Япония была изображена без так называемых «Северных территорий» (Южно-Курильских островов, входящих в состав России). Карта была заменена на «политически верную», а власти города принесли извинения.