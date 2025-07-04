Лукашенко сделал заявление об отношениях с США

Надежду на восстановление положительной динамики межгосударственных контактов с США выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В поздравительной телеграмме глава государства от имени соотечественников и себя лично поздравил 4 июля президента США Дональда Трампа и всех американцев с Днем Независимости, напомнив, что в период его первого президентского срока "Минск и Вашингтон стали на путь нормализации отношений".

Но, к сожалению, в определенный момент "белорусско-американское взаимодействие отошло от той позитивной линии", - констатировал белорусский лидер, выразив убеждение в том, что такое положение "не соответствует национальным интересам ни наших стран, ни народов.

"Пришло время его изменить", - заявил Лукашенко, слова которого приводит его администрация.

При этом он подчеркнул, что Беларусь всегда выступала за построение конструктивного и уважительного диалога с США.

Адресовав Дональду Трампу и американскому народу наилучшие пожелания мира, благополучия и процветания, Президент Республики Беларусь особо отметил, что рассчитывает также и на "реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества".