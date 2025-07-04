Талибы захотели признания американцами

Боевики пришедшей к власти в Афганистане радикальной исламистской группировки «Талибан» захотели официального признания Соединенными Штатами.

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Об этом сообщает телеканал CNN.

«Талибан предложил ряд шагов на пути к признанию со стороны США, включая создание в Штатах офиса по типу посольства для решения афганских проблем», — передает телеканал.

Как указали источники, знакомые с ходом переговоров, Вашингтон потребовал освобождения американца, плененного талибами.

«Это, вероятно, откроет дверь для лучших отношений», — сказал он.

Ранее посол «Талибана» в Катаре Сухейль Шахин призвал другие государства последовать примеру России и признать Исламский Эмират Афганистан и его власти.