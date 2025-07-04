Трамп высказался о военной помощи Украине

Вашингтон не отказывается от помощи Украине, но должен убедиться в том, что самим США достаточно запасов оружия. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, пишет ТАСС.

Ситуацию с поставками оружия президент США прокомментировал в ходе общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

«Мы поставляем оружие, но мы дали очень много оружия. Мы поставляем вооружения, работаем с ними, чтобы помочь им. Но [экс-президент США Джо] Байден опустошил нашу страну, раздавая им вооружения. Мы должны быть уверены в том, что нам самим хватит», - заметил Трамп.

Ранее стало известно, что США приостановили поставки вооружений Украине, которые были согласованы еще при администрации прошлого президента страны Джо Байдена. В СМИ появилась информация о том, что Вашингтон исключил из пакета военной помощи ракеты для ЗРК Patriot, более 100 ракет Hellfire, десятки ракет Stinger.

Озвучен список приостановленных США поставок Украине

При этом помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл упрекнул Байдена в бездумной раздаче оружия из американских запасов, отметив, что сейчас необходимо проанализировать, сколько боеприпасов осталось. А официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс подчеркнул, что это не означает полного прекращения военной поддержки Киева и не должно стать фактором в переговорах.