Додик предупредил о возможном распаде Боснии и Герцеговины

Босния и Герцеговина может распасться, если не будут соблюдаться Дейтонские соглашения, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что Республика Сербская намерена следовать положениям, достигнутым в Дейтоне.

Додик отметил: «Республика Сербская хочет жить так, как договорились в Дейтоне. Если это невозможно, то сосуществование одних рядом с другими является единственной реальной альтернативой». Он добавил, что функционировать Босния и Герцеговина может только при честном диалоге между законно избранными представителями трех народов и без вмешательства извне.

Президент выразил обеспокоенность действиями Германии и Франции, которые, по его мнению, направлены на демонтаж Республики Сербской и превращение Боснии и Герцеговины в унитарное государство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Милорад Додик заявил, что получил письма с угрозами из-за своих отношений с Россией. Додик предложил Соединенным Штатам доступ к месторождениям полезных ископаемых в обмен на расширение автономии Республики Сербской. Додик также предрек странам НАТО серьезные негативные последствия за вмешательство в дела Балкан.