Сумы стали «новой целью» для ВС России на Украине при создании буферной зоны в приграничье.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Россия сосредоточила около 50 000 солдат в северной Сумской области Украины, приблизившись примерно на 12 миль от региональной столицы, новой цели для Москвы», — говорится в сообщении издания.

По данным украинских войск, пишет WSJ, на каждого украинца, сражающегося на Сумском направлении, у России приходится «примерно три солдата».

Наступление ВС России в этой области «еще больше растянуло скудные силы Украины», отмечается в материале.

До этого военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что не брать Сумы при создании буферной зоны российскими военными не получится.