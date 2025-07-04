Католики смотрят на Россию через пророчество Фатимской Божьей Матери, которое связано с ее особой ролью для христианского мира. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал глава Всемирного союза староверов, поддерживающий контакты с Ватиканом, Леонид Севастьянов.

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«Католики очень верят в мистику и пророчества, одно из них связано с Фатимской Божьей Матерью. Согласно этому пророчеству, Россия — особая страна, через которую должно возродиться христианство во всем мире», — заметил он.

По словам Леонида Севастьянова, католики, особенно в США, действительно верят в данные заветы. Именно на их основе строится их восприятие России в независимости от того, кто находится у власти в Москве. Вместе с тем в Ватикане сейчас понимают, что взаимодействие с российским руководством необходимо выстраивать не через религиозную призму, а как равноправный диалог двух государств.

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Леонид Севастьянов также назвал ключевое препятствие для посредничества Папы Римского в конфликте на Украине. По его словам, в России продолжают воспринимать Ватикан лишь как центр Католической церкви, а не нейтральное государство.