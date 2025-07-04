Пока вы спали: Трамп о победах США в мировых войнах и способ Польши спасти ВСУ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп вновь приписал США победу в мировых войнах

Президент США Дональд Трамп во время митинга в штате Айова вновь заявил, что Соединенные Штаты победили в Первой и Второй мировых войнах. При этом глава Белого дома не упомянул о роли союзнических войск, пишет РИА Новости.

"Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли другие войны", – сказал американский президент.

Ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сделал больше, чем любая другая страна, для обеспечения победы во Второй мировой войне.

СМИ: Польша нашла способ спасти ВСУ от краха

Польское правительство заключило сделку с южнокорейской компанией Hyundai Rotem о покупке 180 танков K2. Сделано это было для того, чтобы отправить устаревшие советские Т-72 на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.

"После поставки (Киеву. — Прим. Ред.) новой партии модернизированных Т-72 в начале марта, в результате чего предполагаемый общий объем поставок превысил 300 единиц, ожидается, что ускорение поставок К2 будет способствовать более быстрым поставкам Т-72 и PT-91 (польская версия Т-72 — Прим. Ред.) на Украину", — говорится в материале.

По информации издания, Польша старается поставить устаревшие танки T-72 ВСУ, тем самым стараясь компенсировать большие потери Киева в технике в боях с российской армией.

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за плакатов, где Зеленского назвали клоуном

МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Хейзера. Причиной стали плакаты и ролики, которые распространились в Венгрии накануне. В них Владимира Зеленского назвали клоуном, вовлекающим Европу в конфликт, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение МИД Украины в Facebook*.

"МИД пригласил посла Венгрии в связи с очередными недружественными заявлениями венгерской стороны. Во время встречи с послом Венгрии на Украине Анталом Хейзером заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко подчеркнул, что для украинской стороны очевидно то, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу", - говорится в сообщении МИД в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Украинское внешнеполитическое ведомство упрекнуло венгерскую сторону в "несуразных приемах по созданию образа врага из Украины".

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Актера Юрия Чернова внесли на Украине в список угроз нацбезопасности

Советский и российский актер, народный артист России Юрий Чернов внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны. Причиной стала сыгранная им роль в фильме Алексея Пиманова "Крым", сообщает РИА Новости.

"Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Чернов Юрий Николаевич, гражданин Российской Федерации, 24 апреля 1949 г.р", - говорится в тексте указа.

В Европе раскрыли, что задумали Путин и Трамп

Разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом показывает, что оба лидера стремятся выстраивать коммуникацию и сотрудничество напрямую — без участия Европы. Однако в самом плачевном положении оказывается Украина, пишет РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.

"Прямая линия Вашингтон — Москва также служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев (От участия в переговорах по Украине — Прим. Ред.)", — говорится в материале.

Тем не менее, пишет издание, в самом плачевном положении оказалась Украина, которой вообще нечего предложить в сложившейся ситуации. Киевские режим находится в безвыходном состоянии, констатирует автор.