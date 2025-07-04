Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что властям Украины во главе с президентом страны Владимиром Зеленским нужно смириться с тем, что Киев не вернет потерянные территории. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

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«Что точно правда: Украина не сможет вернуть территории, которые потеряла. Все, что остается политической верхушке Украины, — принять это», — призвал он.

Аналитик добавил, что невозможность возврата территорий принимают как союзники Киева в Евросоюзе и США, так и сами граждане Украины.

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