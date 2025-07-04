Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что на территории Белого дома состоится поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает ТАСС.

© rg.ru

Во время выступления в штате Айова политик говорил о праздновании 250-й годовщины принятия Декларации независимости США.

По словам американского лидера, среди посвященных этой дате мероприятий будет и поединок UFC.

"Мы проведем бой UFC, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места", - сказал Трамп.

Трамп вновь приписал США победы в мировых войнах

Он отметил, что это будет "полноценный поединок" за звание чемпиона, на котором смогут присутствовать 25 тысяч зрителей.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя высказывание президента, отметила, что глава государства настроен "совершенно серьезно".