Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома
Президент США Дональд Трамп заявил, что на территории Белого дома состоится поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает ТАСС.
Во время выступления в штате Айова политик говорил о праздновании 250-й годовщины принятия Декларации независимости США.
По словам американского лидера, среди посвященных этой дате мероприятий будет и поединок UFC.
"Мы проведем бой UFC, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места", - сказал Трамп.
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Он отметил, что это будет "полноценный поединок" за звание чемпиона, на котором смогут присутствовать 25 тысяч зрителей.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя высказывание президента, отметила, что глава государства настроен "совершенно серьезно".