В Германии сравнили Трампа и Байдена

Немецкий политолог и журналист Патрик Бааб заявил, что президент США Дональд Трамп своим решением о возобновлении поставок оружия Украине пытается повторить курс экс-президента США Джо Байдена. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Бааб прокомментировал разговор Трампа с российским президентом Владимиром Путины и подчеркнул, что доверия между Москвой и Вашингтоном на данный момент нет.

«Это результат эпохи [президента Джо] Байдена, и то, как Трамп действует, не прибавляет доверия, а лишь делает похожим на Джо», — отметил он.

В Европе раскрыли план Путина и Трампа

Политолог призвал Трампа и его администрации попыток помощи Киеву наладить диалог с Москвой для достижения мира на Украине. По его мнению, это единственный способ урегулировать конфликт.

Ранее Трамп после разговора с Путиным выразил свое неудовлетворение. Кроме того, он заявил, что США продолжают передавать военную помощь Украине.