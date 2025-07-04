Трамп вновь приписал США победы в мировых войнах

Глава американской администрации Дональд Трамп вновь заявил, что США якобы одержали победы в Первой и Второй мировых войнах. С соответствующим заявлением американский лидер выступил в ходе митинга в штате Айова. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли другие войны», — заявил Трамп.

Трамп заявил об отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине

В июне Трамп выступил с утверждением, что США «выиграли две мировые войны». Он добавил, что американцам пора начать это праздновать.