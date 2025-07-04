МИД КНДР обвинил США в создании угроз другим странам в киберпространстве
Официальный представитель МИД КНДР заявил, что США создают угрозы в киберпространстве другим суверенным государствам, включая КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В конце июня американские власти обвинили четырех граждан КНДР в похищении криптовалюты, объявили их в розыск. В МИД КНДР это назвали очередным проявлением враждебности со стороны Вашингтона, "вздорной клеветой, основанной на беспочвенной версии о киберугрозе", а также попыткой исказить имидж народной республики. В Пхеньяне выразили обеспокоенность "провокацией" правоохранительных органов США, которые "нарушают права и интересы граждан КНДР".
"Реальная угроза, дестабилизирующая международное киберпространство, создается не нами, а США", - заявил официальный представитель МИД КНДР. "США, уже давно превратив киберпространство в поле боя, непрерывно создают угрозу кибербезопасности суверенных государств, включая нашу страну, также злоупотребляют вопросами, связанными с кибербезопасностью, в качестве политического инструмента, чтобы дискредитировать другие страны", - продолжил дипломат.
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Власти КНДР оставляют за собой право "принять соответствующие пропорциональные контрмеры для последовательной защиты безопасности и прав" своих граждан.
QUAD и денуклеаризация
В другом сообщении ЦТАК официальный представитель МИД КНДР осудил США за попытку обсуждать денуклеаризацию народной республики на встрече министров иностранных дел стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, включает Австралию, Индию, США и Японию). В Пхеньяне обсуждение отказа от ядерного оружия считают "политической провокацией", вмешательством во внутренние дела.
"Ядерный статус КНДР, который навечно закреплен верховным законом государства и подтвержден на практике, ничем нельзя изменить", - заявил дипломат.
В КНДР напомнили, что США занимаются модернизацией собственного ядерного оружия, "незаконно применяли вооруженные силы", нанеся серьезный ущерб глобальному миру.
"Происки США, пытающихся отрицать нынешний статус КНДР, не только серьезно нарушают суверенитет, но и опасно обостряют ситуацию, создают нестабильность в регионе, повышают уровень напряженности", - заключили в Пхеньяне.