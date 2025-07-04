МИД КНДР обвинил США в создании угроз другим странам в киберпространстве

Официальный представитель МИД КНДР заявил, что США создают угрозы в киберпространстве другим суверенным государствам, включая КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В конце июня американские власти обвинили четырех граждан КНДР в похищении криптовалюты, объявили их в розыск. В МИД КНДР это назвали очередным проявлением враждебности со стороны Вашингтона, "вздорной клеветой, основанной на беспочвенной версии о киберугрозе", а также попыткой исказить имидж народной республики. В Пхеньяне выразили обеспокоенность "провокацией" правоохранительных органов США, которые "нарушают права и интересы граждан КНДР".

"Реальная угроза, дестабилизирующая международное киберпространство, создается не нами, а США", - заявил официальный представитель МИД КНДР. "США, уже давно превратив киберпространство в поле боя, непрерывно создают угрозу кибербезопасности суверенных государств, включая нашу страну, также злоупотребляют вопросами, связанными с кибербезопасностью, в качестве политического инструмента, чтобы дискредитировать другие страны", - продолжил дипломат.

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Власти КНДР оставляют за собой право "принять соответствующие пропорциональные контрмеры для последовательной защиты безопасности и прав" своих граждан.

QUAD и денуклеаризация

В другом сообщении ЦТАК официальный представитель МИД КНДР осудил США за попытку обсуждать денуклеаризацию народной республики на встрече министров иностранных дел стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, включает Австралию, Индию, США и Японию). В Пхеньяне обсуждение отказа от ядерного оружия считают "политической провокацией", вмешательством во внутренние дела.

"Ядерный статус КНДР, который навечно закреплен верховным законом государства и подтвержден на практике, ничем нельзя изменить", - заявил дипломат.

В КНДР напомнили, что США занимаются модернизацией собственного ядерного оружия, "незаконно применяли вооруженные силы", нанеся серьезный ущерб глобальному миру.