Трамп ответил на требование Ирана о возмещении ущерба

Президент США Дональд Трамп прокомментировал намерение Ирана добиваться компенсации ущерба за атаки на ядерные объекты.

Его цитирует ТАСС.

«Это довольно нелепо», — отметил американский лидер.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что американские удары нанесли «серьезный и значительный» ущерб ядерному объекту в Фордо. Он уточнил, что только после оценки ущерба специалистами можно будет понять, возможно ли перезапустить объекты.

Трамп дал совет Ирану

Министр сообщил, что Иран планирует добиваться через механизмы ООН выплаты компенсаций от США и Израиля за удары по территории исламской республики.