В США ответили на недовольство Трампа разговором с Путиным
Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что президент США Дональд Трамп должен понять, что российский лидер Владимир Путин не верит пустым заявлениям. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Риттер назвал хорошим знаком восстановление общения между двумя президентами. По его мнению, Трамп понимает, что США важно иметь хорошие отношения с Москвой.
«Трамп говорит, что недоволен Путиным, заявляет, что ему придется надавить на Путина, но ему все равно. И я думаю, что сейчас Трамп понимает, что пустые слова не сработают», —призвал эксперт.
Трамп заявил об отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине
Ранее Трамп после разговора с Путиным выразил свое неудовлетворение.
«Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен. Прогресса [в урегулировании конфликта] нет», — сказал он.