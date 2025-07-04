В США ответили на недовольство Трампа разговором с Путиным

Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что президент США Дональд Трамп должен понять, что российский лидер Владимир Путин не верит пустым заявлениям. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Риттер назвал хорошим знаком восстановление общения между двумя президентами. По его мнению, Трамп понимает, что США важно иметь хорошие отношения с Москвой.

«Трамп говорит, что недоволен Путиным, заявляет, что ему придется надавить на Путина, но ему все равно. И я думаю, что сейчас Трамп понимает, что пустые слова не сработают», —призвал эксперт.

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Ранее Трамп после разговора с Путиным выразил свое неудовлетворение.