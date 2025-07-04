Раскрыта неприятная для Азербайджана правда об отношениях с Россией

Россия стала крупнейшим покупателем ключевых неэнергетических товаров из Азербайджана по итогам 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade. Наибольший объем экспорта пришелся на изделия из пластика, томаты и фрукты — именно эти категории заняли лидирующие позиции в структуре азербайджанского экспорта вне топливно-энергетического сектора, следует из данных платформы ООН Comtrade.

«При этом главным покупателем половины этих товаров является Россия. Самую большую долю она заняла в азербайджанском экспорте косточковых плодов — 97,1 миллиона долларов», — сообщают РИА Новости.

На долю Российской Федерации также пришлось 96% азербайджанского экспорта томатов, что составило 168,7 миллиона долларов. Кроме того, в Россию было направлено 87% поставок экзотических фруктов на сумму 153,4 миллиона долларов, 64% продукции из пластика на 235,7 миллиона долларов, а также 53% экспорта орехов, преимущественно лесных, объем которых достиг 70,2 миллиона долларов.

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По итогам 2024 года в десятку основных неэнергетических экспортных товаров Азербайджана вошли пластмассы и изделия из них (368,9 миллиона долларов), золото (211,9 миллиона), хлопок (177,1 миллиона), легковые автомобили (171,7 миллиона), удобрения (126,2 миллиона), алюминиевые листы (110,1 миллиона) и ряд других позиций.

Ранее URA.RU рассказывало, что Азербайджан рискует потерять более миллиарда долларов при торговом разрыве с РФ. Эксперты отмечают, что возможное ограничение поставок на российский рынок может привести к серьезным потерям для азербайджанской экономики, включая сокращение доходов фермеров и рост безработицы.