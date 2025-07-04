Премьер Грузии оценил будущее отношений с Евросоюзом

Власти Грузии ожидают улучшения отношений с Евросоюзом, но Брюссель лишь продолжает оказывать давление, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он утверждает, лидеры радикальной оппозиции в Грузии являются агентами европейских бюрократов, которые запретили первым брать депутатские мандаты в ходе выборов и отправили их в тюрьму за отказ сотрудничества с временной следственной парламентской комиссией.

Кобахидзе выразил надежду, что в перспективе в Евросоюзе произойдут определенные изменения в отношении Грузии.

До этого Кобахидзе заявил, что Грузия намерена вступить в Европейский союз (ЕС) в 2030 году.

В Грузии обвинили ЕС в лицемерии

Он также подчеркнул, что власти страны наметили конкретную цель — выполнить к 2028 году подписанное в 2014-м соглашение об ассоциации с ЕС более чем на 90%. При этом политик признал, что сегодня «европейская бюрократия несправедливо относится к Грузии».

Незадолго до этого посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что Грузия может на длительный срок потерять возможность присоединиться к Евросоюзу.

Ранее премьер Грузии увидел в НАТО меньше мотивации к расширению.