Sky News: в Британии проверят дверь в палату лордов стоимостью 9,6 млн фунтов

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Счетная палата британского парламента получила запрос о проведении проверки по факту установки новой входной двери в одну из частей здания Вестминстерского дворца. Об этом сообщает Sky News.

В Британии установили неработающую дверь в палату лордов
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Автором запроса стал спикер верхней палаты парламента лорд Джон Макфолл. Он потребовал выяснить, почему цена на дверь выросла на 60% во время установки. Кроме того, его обеспокоил тот факт, что дверь стоимостью £9,6 млн не функционирует должным образом. Это в свою очередь приводит к дополнительным расходам в £2,5 тысячи в неделю.

Дверь установили во входе для членов палаты лордов в Вестминстерском дворце со стороны Старого дворцового двора. Изначально стоимость двери с установкой составляла £6,1 млн, но в итоге достигла почти £10 млн. Оказалось, что дверь открывается только по нажатию кнопки изнутри. Поэтому возле нее постоянно дежурит охрана, чтобы пропускать членов палаты лордов.

Комиссия палаты лордов не смогла выяснить, когда возникли проблемы — на этапе производства, транспортировки или установки. Также неясно, какие изменения нужно внести в конструкцию двери, чтобы она работала. Лорд Макфолл попросил Счетную палату оценить качество решений в проекте установки двери, выбор производителя и спецификаций.

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