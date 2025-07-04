В США раскритиковали Трампа из-за решения по Украине

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис призвал президента США Дональда Трампа пересмотреть свое решение на продолжение поставок оружия Киеву, если хочет выйти победителем из конфликта на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Дэвис раскритиковал Трампа из-за решения по Украине и напомнил, что он уже дал много обещаний, которые не исполнил. Среди них — завершить конфликт на Украине за сутки.

«Трамп уже настолько утомил свое население, своих сторонников, но тем не менее продолжает делать свои заявления», — заключил экс-военный.

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Ранее Трамп заявил, что США продолжают передавать военную помощь Украине.