Вероятность переговоров России и Украины в Ватикане оценили

В Ватикане готовы к проведению мирных переговоров между Украиной и Россией на любом уровне. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал глава Всемирного союза староверов, поддерживающий контакты с Ватиканом, Леонид Севастьянов.

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«Я недавно общался с представителями Ватикана: с их стороны все готово для переговоров на любом уровне», — подчеркнул он.

В то же время, по словам Леонида Севастьянова, представителей Святого Престола несколько испугали прямолинейные заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ранее он усомнился в возможности проведения переговоров двух православных стран в центре католического мира.

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Однако Папа Римский предлагал Ватикан лишь как площадку на территории нейтрального независимого государства, каким раньше были Швейцария или Финляндия.

«Когда делегации России, Украины и США едут, например, в Саудовскую Аравию или Турцию, их ведь не волнует, что это мусульманские страны. Они ищут нейтральную территорию», — добавил Леонид Севастьянов.

В мае Сергей Лавров назвал Ватикан неподходящим местом для переговоров по Украине. Он посчитал ее «католической площадкой», а участие в переговорном процессе Папы Римского — затруднительным.