Bild: ФРГ ищет способ компенсировать приостановку США поставок оружия на Украину

Власти Германии ищут способ компенсировать приостановку Вашингтоном поставок оружия на Украину. Берлин намерен договориться с Минобороны США о передаче Киеву двух систем ПРО Patriot за счёт немецкого финансирования. Соответствующую информацию приводит газета Bild со ссылкой на источники в правящих кругах Германии. Издание отмечает, что приостановка США поставок вооружений Киеву вызывает тревогу в Берлине.

«Сейчас правительство лихорадочно работает над временными мерами по предоставлению Украине новых систем ПРО и достаточного количества ракет...» — говорится в материале.

В НАТО решили переубедить США в вопросе поставок оружия Киеву

Ранее Владимир Зеленский заявил о неспособности Европы заменить США в поставках оружия на Украину.