Во Франции обсуждают смерть хирурга, знавшего тайну Брижит Макрон

Французские СМИ активно обсуждают новость о смерти хирурга, который планировал дать интервью о поле супруги президента республики Брижит Макрон. Подробности приводит РИА Новости.

Во вторник на новостном сайте Enquete du jour появилась статья о погибшем хирурге Франсуа Фэвре, он выпал из окна. При этом его сестра утверждает, что мужчина не был склонен к суициду, а его смерть, скорее всего, связана с интервью, в котором он планировал рассказать об операции по смене пола жены президента Франции. Портал также опубликовал ролик, в котором хирург заявлял о наличии у него доказательств операции.

«В статье утверждается, что хирург, у которого были доказательства о смене пола Брижит Макрон, погиб в результате падения. Это ложная информация», — заявили на Franceinfo.

При этом радиостанция не приводит никакой информации от официальных властей или правоохранительных органов, которая могла бы опровергнуть гибель хирурга.

Планировавшего дать интервью о поле Брижит Макрон хирурга нашли мертвым

Первые сообщения о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной по имени Жан-Мишель, но затем сменила пол появились еще в декабре 2021 года. Их распространила за несколько месяцев до президентских выборов во Франции независимая журналистка Наташа Рей, она утверждала, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Ее видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США, где этой темой решила заняться журналистка Кэндис Оуэнс, выпустив серию роликов по этой теме. Сам Эммануэль Макрон решил отреагировать на слухи лишь в марте 2024 года, публично раскритиковав их. Он назвал данную информацию «ложной и сфабрикованной». И уже в сентябре 2024 года суд Парижа приговорил Рэй и еще одну женщину к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. О преследовании со стороны адвокатов семьи Макрон также сообщила Оуэнс.