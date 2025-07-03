Новые власти Сирии решили изменить герб страны: теперь он представляет собой изображение орла с распростертыми крыльями и тремя звездами над головой. Госсимвол был представлен в ходе торжественных мероприятий в Дамаске, трансляцию которых вел телеканал Al-Ikhbaria.

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Президент Сирии Ахмед аш-Шараа на церемонии, посвященной переходному периоду, заявил, что измененный орел символизирует новый этап в истории страны и силу сирийского народа.

До этого герб Сирии изображал орла со щитом на груди, на котором были две звезды. В лапах птица держала ленту с надписью «Сирийская Арабская Республика».

Временное правительство Сирии было сформировано 9 декабря 2024 года, после падения режима Башара Асада. 29 января 2025 года Народный совет, высший орган законодательной власти, был официально распущен, а Переходное правительство анонсировало выборы во Временный законодательный совет. 29 марта 2025 года первое переходное правительство завершило свою работу, его сменило второе переходное правительство. Должность премьер-министра была упразднена, а правительство возглавил президент Сирии.