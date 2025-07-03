Военное поражение Украины необходимо жителям Донбасса, а также других регионов, где русскоязычные составляют большую часть населения.

Таким мнением поделился журналист Лукас Лейрос в статье для infoBRICS.

«Только военное поражение киевского режима принесет мир и безопасность жителям Донбасса и других регионов с русскоязычным большинством», — написал Лейрос.

Он также осудил Киев за нанесение ударов по Донецку и Горловке, отметив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в основном бьют по гражданским, а не по военным целям.

Asia Times: поражение Украины все больше кажется неизбежным

ВСУ атаковали Донецк вечером 30 июня. По данным главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, погибла одна женщина, пострадали два человека, в том числе подросток.