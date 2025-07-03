Талибы призвали последовать примеру России

Руководитель политического бюро правящего афганского движения «Талибан», афганский посол в Катаре Сухейль Шахин призвал другие государства последовать примеру России и признать Исламский Эмират Афганистан и его власти. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, действия Москвы открыли перспективы для совместной работы.

«И я призываю другие страны последовать примеру России», — отметил он.

Россия первой в мире официально признала власть талибов в Афганистане

3 июля Россия первой в мире официально признала власть талибов в Афганистане.