Во Франции накинулись на Рютте после дерзкого выпада в адрес Лаврова

Статья во влиятельной французской газете Le Figaro о том, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте позволил себе «похожие на фейк» необдуманные слова о главе МИД России Сергее Лаврове, собрала большое количество негативных комментариев.

Напомним, что в эфире Fox News генсек НАТО позволил себе ряд резких высказываний в адрес Лаврова. В частности, он заявил, что министр «возглавляет российскую дипломатию с момента рождения Иисуса Христа» и за все это время якобы не сказал ничего конструктивного.

«Заявление Рютте говорит только о том, что с ним самим что-то не в порядке», — отметили пользователи.

По их мнению, генсек НАТО — бездарность, в связи с этим его и назначили на этот пост. Они добавили, что Рютте дискредитировал сам себя, оскорбив Лаврова.

«Он унизил всю Европу, падая ниц перед США, он должен полностью исчезнуть из публичного пространства», — подчеркнули комментаторы.

Читатели назвали Рютте помощником помощника шеф-повара, отвечающим за раздачу салфеток во время грандиозных обедов НАТО, и выразили недоумение тем, что он слишком много себе позволяет.

Захарова ответила на оскорбления Рютте про пользу Лаврова

Комментаторы посоветовали чиновнику как можно скорее уехать в гости к его «папочке» — президенту США Дональду Трампу.