СМИ раскрыли, кто выиграет от отмены антироссийских санкций

СМИ рассказали о том, кто выиграет от отмены санкций в отношении России. Об этом сообщает «Правда.ру».

Напомним, что ранее США сняли санкции с нескольких российских банков и компаний. Кроме того, Белый дом также разрешил банкам из России принять участие в завершении строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии — к ним относится Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.

По мнению финансового аналитика и кандидата экономических наук Михаила Беляева, такие действия США благоприятно повлияют на экономическую ситуацию в России, при этом отмена санкций может продолжиться в будущем. Впрочем, эксперт уверен, что до конца ограничения сняты не будут.

Беляев также добавил, что санкции могли быть отменены из-за «понимания того, что они не действуют». При этом, отмена антироссийских ограничений, по мнению аналитика, выгодна самому Вашингтону, поскольку из-за санкций бизнес в США лишался покупателей и поставщиков из России.

«Трамп озабочен тем, чтобы у него экономика двигалась вперед и приобрела повышенную динамику — это зависит от деятельности корпораций. Значит, он должен тоже дать им какую-то возможность более свободно действовать», — рассказал Беляев.

Ранее Белый дом снял санкции с ряда российских компаний и банков.