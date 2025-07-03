Стало известно о планах ФРГ заключить секретную сделку с Вашингтоном

Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца ищет способы поставок оружия и боеприпасов ВСУ, намеревается заключить секретное соглашение с Вашингтоном по вооружениям для Украины. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.

Собеседники газеты заметили, что решение США приостановить поставку ряда вооружений Украине вызвало беспокойство в Берлине.

Власти ФРГ, заметили источники, наиболее серьезной проблемой считают нехватку ракет для систем ПВО Patriot у ВСУ.

По их данным, Берлин в настоящее время ожидает согласия Пентагона на передачу украинским военным двух систем Patriot, финансирование которых возьмет на себя немецкая сторона.

Запрос находится в США на рассмотрении уже несколько недель, пояснили источники.

Германия и США договорились координировать последующие шаги по Украине

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ обсудило решение США приостановить поставку оружия и боеприпасов Киеву. Министры пришли к выводу, что компенсировать нехватку американских вооружений европейцам не удастся.