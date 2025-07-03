Трамп оценил предложение от жителя Тюмени

Президент России Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу предложение об обмене между странами кинопродукцией, посвященной традиционным ценностям.

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге, передает корреспондент URA.RU Максим Горбачев.

«Путин передал Трампу идею про фильмы. Ранее ее предложил тюменец», — заявил Ушаков.

По его словам, американский президент положительно отреагировал на инициативу.

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Она предполагает организацию обмена кинопродукцией между Россией и Соединенными Штатами, в которой отражаются традиционные ценности, значимые для обеих стран. Идею предложил житель Тюмени Николай Данн, после чего она была передана российским руководством на высшем уровне.