В Великобритании допустили скорую отставку Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может покинуть пост уже в ближайшие месяцы, если правительство продолжит работать неэффективно. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

По их словам, если Лейбористская партия плохо выступит на выборах в мае следующего года в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, то это «станет концом пребывания Стармера на Даунинг-стрит».

«Уровень недовольства и отчаяния в кругах Лейбористской партии настолько поразителен, что прямо сейчас слышно от министров в правительстве, что премьеру, возможно, придется уйти в отставку через несколько месяцев», — добавили собеседники телеканала.

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Один из источников Sky News отметил, что такие настроения в партии начали царить после того, как Стармер дал, что глава Минфина королевства Рэйчел Ривз пользуется его «полной поддержкой».